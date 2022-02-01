"النصر" يفتح ملف مواجهة "الطائي".. و"ضاري" يعود

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر، اليوم الثلاثاء، تدريباته تحضيراً لمواجهة الفريق أمام الطائي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد مران الأصفر مشاركة ضاري العنزي بعد الاتفاق مع نادي الجبلين على إنهاء إعارته.

يُذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة .

ويضم تطبيق "توكلنا" الكثير من الخدمات الوزارية والتي يسهل على المستفيدين استعراضها في كل مكان وزمان، ويستخدم أيضاً في استعراض الحالة الصحية قبل الدخول للمنشآت التجارية والحكومية والتي توضح الحالة الصحية وعدد جرعات لقاح "كورونا" التي تلقاها المستفيد.