تركيا.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 92 وفاة خلال 24 ساعة

بلغت الإصابات 114653 حالة وهو الأعلى خارج أوروبا الغربية

أظهرت بيانات وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 في تركيا ارتفع بواقع 92 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي إلى 2992.

ووفق "رويترز": أظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع 2392 حالة إلى 114653، وهو الأعلى خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة.

والزيادة المسجّلة اليوم الثلاثاء أعلى قليلًا من اليومين الماضيين، وتعافى حتى الآن 38809 أشخاص من فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض الجهاز التنفسي كوفيد-19.