"الملك سلمان للإغاثة" يوقّع اتفاقية مشروع العودة إلى المدارس بمحافظات يمنية

تتضمن شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية ومستلزمات الوقاية من كورونا

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات: حجة وصعدة والبيضاء بالجمهورية اليمنية الشقيقة، يستفيد منه 7140 فرداً.

ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز؛ في مقر المركز بالرياض أمس.

وسيجري بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع حقائب وأدوات مدرسية وزي مدرسي ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا (كمامات ومعقمات ونشرات توعوية) لجميع الطلاب والطالبات، مع تجهيز 32 فصلاً بديلاً مع مستلزماتها من طاولات وكراسي وغيرها، للمدارس المدمرة كلياً.

يأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها بالجمهورية اليمنية الشقيقة.