ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الصين إلى 563 حالة

ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المتحور في الصين إلى 563 شخصًا على الأقل.

كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 28018 حالة؛ بحسب السلطات الصحية في الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن 73 شخصًا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها.