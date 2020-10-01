خلال ساعات.. مواجهات نارية منتظرة تكشف عنها قرعة "دوري أبطال أوروبا"

32 فريقًا و4 مستويات و8 مجموعات ولا تواجد للمنافسين المحليين بنفس المجموعة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الخميس، صوب جنيف السويسرية، التي ستحتضن حفل سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتشارك أربعة أندية من إسبانيا، وهي: (ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وإشبيلية)، ومثلها من إنجلترا، وهي: (ليفربول، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وتشيلسي)، وكذلك إيطاليا: (يوفنتوس، وإنتر ميلان، وأتالانتا، ولاتسيو)، ومن ألمانيا يشارك: (حامل اللقب بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، ولايبزيغ، وبروسيا مونشنغلادباخ)؛ بينما تشارك ثلاثة أندية من فرنسا، وهي: (باريس سان جيرمان، وضيف بطل النسخة الأخيرة، وأولمبيك مارسيليا، ورين).

ومن روسيا، يشارك: (زينيت بطرسبوغ، ولوكوموتيف موسكو، وكراسنودار)، بالإصافة إلى بورتو البرتغالي، وكلوب بروج البلجيكي، وشاختيار دونيتسيك الأوكراني، وغريمه دينامو كييف.

وبحسب "روسيا اليوم" يشارك في القرعة كذلك، أندية: (إسطنبول، باشاك شهير التركي، وأياكس أمستردام الهولندي، وأولمبياكوس اليوناني، وفرنسفاروش المجري، وسالزبورغ النمساوي، وميتيالاند الدنمارك).

وستقسم الأندية الـ32 المشاركة في القرعة على أربع مستويات؛ إذ ستوزع هذه الفِرَق على ثماني مجموعات، بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة.

وسيتشكل المستوى الأول من بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي وأبطال البطولات الست المحلية الكبرى؛ بينما سيتم تحديد المستويات من 2 إلى 4 حسب تصنيف كل نادٍ، ولا يمكن لأي فريق أن يكون ضمن مجموعة واحدة مع أحد منافسيه المحليين.

وستكون المستويات الأربعة كالتالي:

المستوى الأول: بايرن ميونيخ الألماني (حامل لقب دوري الأبطال)، وإشبيلية الإسباني (حامل لقب الدوري الأوروبي)، وريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وزينيت بطرسبورغ الروسي، وبورتو البرتغالي.

المستوى الثاني: برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان، ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلتر، وشاختيار دونيتسك الأوكراني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأياكس الهولندي.

المستوى الثالث: دينامو كييف الأوكراني، وريد بول سالزبورغ النمساوي، ولايبزيغ الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وأولمبياكوس اليوناني، ولاتسيو الإيطالي، وكراسنودار الروسي، وأتالانتا الإيطالي.

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو الروسي، ومارسيليا الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي، وميديتيلاند الدانماركي، ورين الفرنسي، وفرنسفاروش المجري.

موعد مباريات دور المجموعات

وتقام مباريات الجولات الست لدور المجموعات في المواعيد التالية:

– الجولة الأولى: 20 و21 أكتوبر

– الجولة الثانية: 27 و28 أكتوبر

– الجولة الثالثة: 3 و4 نوفمبر

– الجولة الرابعة: 24 و25 نوفمبر

– الجولة الخامسة: 1 و2 ديسمبر

– الجولة السادسة: 8 و9 ديسمبر.