"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.
وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 03:15 PM

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين

"الجبير" يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الفلبين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الفلبين تيودورول لوكسين.
وتضمن الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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