خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة "آل معتق" في فقيدهم

في برقيتي عزاء

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهم الله-، برقيتي عزاء ومواساة لأبناء الفقيد محمد بن أحمد آل معتق وأسرتهم في وفاته -رحمه الله-، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.



وعبّر نجله الأكبر سلطان بن محمد بن أحمد آل معتق وأبناء الفقيد جميعًا، وأسرة آل معتق كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظهما وأن يجزل لهما الأجر والمثوبة.