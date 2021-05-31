"إنستجرام" تُطلق تحديثاً بسبب فلسطين

عقب اتهامات موجّهة إليها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أطلقت تحديثاً جديداً، بسبب الاتهامات الموجّهة إليها بتنفيذها رقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصّص، أن إنستجرام، ستقوم بعرض مزيد من المشاركات المعاد نشرها ومشاركتها، لمعالجة الاتهامات الموجّهة إليها بشأن مراقبة المحتوى الخاص بفلسطين.

وقال المتحدث باسم شركة "فيسبوك" المالكة لمنصة إنستجرام، إنه لم تكن هناك رقابة مقصودة، والتحديث الجديد، جاء رداً على الشكاوى الواسعة حول هذا الأمر، بعدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى المحتوى المعاد مشاركته الخاص بمواد فلسطين وغيره من المحتوى.

وأوضح بقوله: إن الأمر أحدث تأثيراً أكبر مما كان متوقع، مشيراً إلى أن التحديث الجديد سيحل المشكلات كافة ويحقق تجربة جيدة للمستخدمين.

وأكد التقرير أن هذا التحديث لن يزيل المخاوف كافة بشأن الرقابة على المحتوى الخاص بفلسطين، لأن فيسبوك ستضع علامات على المنشورات التي تحتوي على كلمات مثل "شهيد" أو "مقاومة"، أو تحرّض على العنف، بل ستزيل المنشورات الخاصة عن مسجد الأقصى وقت الاشتباكات الأخيرة.