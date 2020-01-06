بأزمة قلبية.. "العمس" في ذمة الله

شيعت الجموع بعد ظهر الجمعة المعلم متقاعد ورجل الأعمال إبراهيم محمد العمس الذي توفي فجر الخميس إثر تعرُّضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 56 عاماً.

وشهد جامع سوق الاثنين بالمجاردة ازدحاماً شديداً للصلاة على الفقيد.





"سبق" تتقدم بأحر التعازي لأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



