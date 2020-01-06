بأزمة قلبية.. "العمس" في ذمة الله

شيعت الجموع بعد ظهر الجمعة المعلم متقاعد ورجل الأعمال إبراهيم محمد العمس الذي توفي فجر الخميس إثر تعرُّضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 56 عاماً.

وشهد جامع سوق الاثنين بالمجاردة ازدحاماً شديداً للصلاة على الفقيد.


"سبق" تتقدم بأحر التعازي لأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".


1

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441 12:56 AM

بأزمة قلبية.. "العمس" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

0 1,232

شيعت الجموع بعد ظهر الجمعة المعلم متقاعد ورجل الأعمال إبراهيم محمد العمس الذي توفي فجر الخميس إثر تعرُّضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 56 عاماً.

وشهد جامع سوق الاثنين بالمجاردة ازدحاماً شديداً للصلاة على الفقيد.


"سبق" تتقدم بأحر التعازي لأسرته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020