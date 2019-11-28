"زعلة" يستقبل أعضاء الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بصامطة

طالبهم ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، بمكتبه بالمحافظة، ظهر اليوم الخميس؛ رئيس وأعضاء الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمحافظة.

ورحب "زعلة" برئيس وأعضاء الجمعية، مقدمًا لهم شكره وتقديره لزيارتهم، مرحبًا بطروحاتهم التي تخدم المجتمع في المحافظة، وما يتبعها وفق تطلعات القيادة الرشيدة، ووفق رؤية واضحة وهادفة هدفها خدمة المواطن، مطالبًا إياهم ببذل الجهود لتنفيذ خططهم على الوجه المطلوب.

فيما قدم رئيس الجمعية علي علوش مدخلي، شرحًا موجزًا عن أهم أهداف الجمعية ومناشطها ومشاركاتها المجتمعية، وما تقدمه للأفراد في المجتمع وفي حدود مجال تغطيتها.

كما قدم "مدخلي" بيانًا لمحافظ صامطة، يوضح فيه الدور الفعال للجمعية، والتي تضم سبعه وسبعين عضوًا.