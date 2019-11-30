القصيم.. ضبط شخص نشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للآداب العامة

الجهات الأمنية تعمل بقوة وحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتصوير ونشر مقطع فيديو احتوى ألفاظًا وعبارات مخالفة للذوق والآداب العامة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية من قام بهذا الفعل والقبض عليه - وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل .