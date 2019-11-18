اقتصادي لـ"سبق": اكتتاب "أرامكو" يؤكد قوة الاقتصاد السعودي عالمياً

شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً يؤكد تمتعها بسياج من الإفصاح والشفافية

أكد متخصص في قانون الاستثمار الأجنبي الدكتور ماجد بن عبدالله الهديان لـ"سبق" أنه من خلال طرح أسهم شركة "أرامكو" السعودية للاكتتاب، على الصعيد الوطني والدولي يؤكد قوة الاقتصاد السعودي.

وأضاف "الهديان" في تصريحه لـ"سبق" أن الاكتتاب في "أرامكو" يعدّ حالة استثنائية يتم التعامل معها وفق ما يتوفر للمستثمر من معلومات وبيانات تفصيلية تؤكد تمتع شركة "أرامكو" بسياج من الإفصاح والشفافية، وهو منهج يحتذى به في تكريس قيم العمل المؤسسي ذي الصبغة العالمية.

وأبان "الهديان" أن هذا الاكتتاب يبدد المخاوف والشكوك التي عادة تثار حال طرح أسهم أي منشأة للاكتتاب العام؛ وهذا خلاف ما نراه اليوم في هذا الاكتتاب ذي الصبغة العالمية الذي يشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً؛ لكونه يُحدث حراكاً اقتصادياً يتيح لأفراد المجتمع فرصة الحصول على تنويع في مصادر الدخل المالي.

وختم يقول: بلا شك هذا يمتد ليشمل المنشآت الاقتصادية ليس داخلياً فحسب، بل ولمن هم خارج المملكة العربية السعودية، مما يؤكد على السمعة الحسنة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، في ظل توفر مناخ الاستثمار ومكامن القوة الاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على حركة تداول الأموال في الأسواق المالية داخلياً وخارجياً.