العراق .. مقتل 4 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن

اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في بغداد

قتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم (الخميس)، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة ومستشفى.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في العاصمة.

العراق متظاهرين قوات الأمن

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 03:36 PM

اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في بغداد

العراق .. مقتل 4 متظاهرين على الأقل بنيران قوات الأمن

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وأصيب أكثر من 35 آخرين في وسط بغداد اليوم (الخميس)، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، حسبما نقلت "رويترز" عن مصادر في الشرطة ومستشفى.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات وقعت قرب جسر الشهداء في العاصمة.

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العراق متظاهرين قوات الأمن

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