محلل طقس يكشف لـ"سبق" حقيقة تعرّض "الشرقية" لـ"تسونامي".. ويقول: انتظروا المطر "القوي"

أكد أن "الرطوبة" تَسببت في أمطار و"برد" حفر الباطن التاريخية

- التغيرات الجوية على شبه جزيرة العرب حدثت، و"الأحمر" و"الرطوبة" سيزيدان الفيضانات في السنوات القادمة.

- توجد مواقع تَواصل ليس لها دراية بتحليل الطقس ويجب أن يحترموا عقول الناس.

- سندخل فترة مطرية خصبة من ٦ نوفمبر الجاري.. وكتلة مدارية رطبة ورياح.

- الجدل القائم بين خبراء الطقس والهيئة العامة للأرصاد يؤثر في إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.

- حائل والمدينة وتبوك والشمالية والمنطقة الوسطى ستشهد تقلبات وأمطارًا.

- هذه نصيحتي لمحبي الخروج للبر والمقناص و"المكشات" خلال الفترة القادمة.

حوار/ شقران الرشيدي: يقول محلل الطقس وخبير الحالة الحوية عبدالرحمن بن رجاء: إن أمطار و"برد" حفر الباطن الغزيرة التي حدثت قبل أيام، تُعتبر من الحالات التاريخية نتيجة زيادة نِسَب الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو؛ مؤكدًا في حواره مع "سبق" أنه كتب تغريدة تنبيه بذلك قبل بدء الحالة بعدة أيام.

ويكشف حقيقة ما يتردد عن تعرض السواحل السعودية الشرقية لموجات أعاصير وتسونامي، قائلًا: "غير متوقع".

ويتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، فإلى التفاصيل.

** هل يؤثر الجدل القائم حاليًا بين خبراء الطقس والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في إيصال المعلومة الدقيقة عن حالة الطقس للمواطنين؟

يؤثر أحيانًا في شريحة من المجتمع؛ ولكن أغلب شرائح المواطنين متابعون محللون وخبراء بالطقس، لديهم دراية وثقة في بعض خبراء الطقس في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في الأرصاد.

** تعرضت حفر الباطن قبل أيام إلى أمطار غزيرة، وسقوط برد بحبات كبيرة، وصفها خبراء الطقس بـ"التاريخية"، ما هي أسبابها؟

نعم تعتبر من الحالات التاريخية نتيجة زيادة نسب الرطوبة الجوية المدارية في جميع طبقات الجو، وتواجد منخفض جوي بارد بقِيَم ضغطٍ متدنية في مثل هذا الوقت من العام حدثت حالة مطرية شديدة، وقد كتبت تغريدة تنبيه بذلك قبل الحالة بعدة أيام.

** هل السواحل السعودية الشرقية مُعَرّضة لموجات أعاصير وتسونامي قادمة كما يتردد؟

لا يتوقع ذلك، وهذه مجرد توقعات وقراءات غير دقيقة.

** ما هي الحالة الجوية والأمطار المتوقعة خلال الفترة القادمة؟

بإذن الله سندخل في فترة خصبة من ٦ نوفمبر، عبارة عن كتلة مدارية رطبة برياح جنوبية شرقية بجميع طبقات الجو محملة بالرطوبة، تكونت منظومة جوية مثالية بسبب تشكّل حالتين مداريتين في بحر العرب، وامتداد ذراع سيبيري بارد، وهو مرتفع جوي شرقي يدفع بالرياح الرطبة إلى منخفض البحر الأحمر ومنخفض السودان الحراري، وبإذن الله يُتوقع تشكّل حالة مطرية مهمة وقوية على القطاع الغربي، وحائل، والمدينة، وتبوك، وأجزاء من الشمالية تمتد إلى غرب وشمال المنطقة الوسطى ما بين الفترة ٨ و١٥ نوفمبر.

** هل ستشهد أجواء السعودية هذا العام سقوط أمطار غزيرة وبرد كما حصل العام الماضي؟

كل حالة جوية لها خصائصها الجوية، والعام الماضي مختلف، ويجب على محلل الطقس فهم جميع عناصرها الجوية.. والاحتمالات ترتفع في فترات أحيانًا لتشكّل حالات جوية خلال الفترات المقبلة من الخريف إلى الربيع.

** هناك مَن يقول إنه خلال الـ١٥ عامًا القادمة، وبسبب المتغيرات الجوية الحادة؛ ستتعرض مناطق شبه جزيرة العرب والسعودية لأمطار غزيرة وسيول ستؤدي لفيضانات، ما صحة ذلك؟

التغيرات الجوية حدثت فعلًا نتيجة تطرّف احترار البحار المحيطة كبحر العرب، والبحر الهندي، والبحر الأحمر، وزيادة نِسَب الرطوبة الجوية، كما نلاحظ الآن في مطلع نوفمبر أننا سنشهاد حالتين مداريتين في بحر العرب في وقت واحد؛ لذلك لا يُستبعد زيادة تطرف الحالات في السنوات القليلة القادمة؛ أما بالنسبة للحكم على ١٥ سنة بدون دليل علمي مفصل فسيكون ذلك ضرب من الخيال.

** ما تعليقك على كثرة محللي الطقس وتضارب آراءهم وتوقعاتهم؟

غير جيد؛ فقد ظهرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ليس لديهم دراية وفهم وخبرة بتحليل الطقس والحالات الجوية؛ وهذا ليس انتقاصًا منهم؛ ولكن يجب أن يحترموا عقول الناس ومخاطر نشراتهم غير صحيحة.

** ما هي نصيحتك لمحبي الخروج للبر والمقناص و"الكشتات" خلال الفترة القادمة؟

آمل منهم متابعة توقعات الطقس بشكل دقيق وهي متاحة للجميع.