المركز الوطني للزلازل يرصد هزة "العقبة": 4,5 على مقياس ريختر

"المساحة الجيولوجية": ليس منها خطورة أو تأثير في الساحل ولله الحمد

قالت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، رصد الساعة 8:4 صباح اليوم، هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس ريختر وعمق 14 كيلو.

وقالت الهيئة عن الهزة: ليس منها خطورة أو تأثير في الساحل، ولله الحمد.

هيئة المساحة الجيولوجية هزة أرضية خليج العقبة

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 01:33 PM

"المساحة الجيولوجية": ليس منها خطورة أو تأثير في الساحل ولله الحمد

المركز الوطني للزلازل يرصد هزة "العقبة": 4,5 على مقياس ريختر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت هيئة المساحة الجيولوجية، اليوم، إن المركز الوطني للزلازل والبراكين بالهيئة، رصد الساعة 8:4 صباح اليوم، هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس ريختر وعمق 14 كيلو.

وقالت الهيئة عن الهزة: ليس منها خطورة أو تأثير في الساحل، ولله الحمد.

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