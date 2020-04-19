رئيس نادي الفيحاء: سنتخذ كافة التدابير للحد من آثار أزمة كورونا

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء عبدالله بن أحمد أبانمي على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تعلنها الجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى المحافظة على سلامة المجتمع والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد19"، ونوه بما اتخذته وزارة الرياضة من إجراءات مبكرة بتعليق النشاط الرياضي حتى زوال هذه الجائحة بإذن الله.

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الفيحاء يعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الأزمة خاصة في الجوانب المالية من خلال مجموعة من القرارات التي من شأنها ترشيد المصروفات، مشيداً بالتعاون الكبير من منسوبي النادي وتكاتفهم جميعاً لتجاوز هذه الأزمة.

وشدد على أن سلامة منسوبي النادي من أجهزة إدارية وفنية ولاعبين هي أولوية لدى إدارة النادي، وأن عودة منافسات الدوري خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل الجهات المعنية بمتابعة جائحة كورونا بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس.

وقدم شكره لمجلسي إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين على إدارة الأزمة بكل اقتدار وعملهم المستمر من أجل مساعدة الأندية على تجاوز هذه الأزمة والتخفيف من أثار توقف النشاط الرياضي، وكذلك اسهامهم في تسهيل العديد من الصعوبات التي تواجه الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين خلال هذه الفترة.