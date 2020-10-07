قطعا رؤوس رهائن ..أمريكا تحاكم "داعشيين" من خلية "البيتلز"

بريطانيا سحبت جنسيتها منهما

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن اثنين من مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروفين باسم "البيتلز"، سيصلان إلى الولايات المتحدة اليوم (الأربعاء)؛ لمحاكمتهما بتهم أمريكية لتورطهما المزعوم في قطع رؤوس رهائن غربيين.

وأوضحت الوزارة أن الداعشيين ألكساندا كوتي والشافعي الشيخ، محتجزان لدى الجيش الأمريكي في الخارج منذ القبض عليهما في عام 2019، وكانا من مواطني المملكة المتحدة لكن الحكومة البريطانية سحبت جنسيتهما، وفقاً لـ "رويترز".

ويشتبه في انتماء الاثنين إلى خلية من أربعة عناصر تابعة لـ"داعش" تُعرف باسم "البيتلز" لأنهم كانوا يتحدثون الإنجليزية، واحتجزت الخلية أو قتلت رهائن غربيين في سورية، بمن فيهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعمال الإغاثة كايلا مولر وبيتر كاسيج.

من جانبه، قال المدعي العام وليام ب. بار: "على الرغم من أننا لا نستطيع إعادتهم، يمكننا وسنسعى لتحقيق العدالة لهم ولأسرهم ولجميع الأمريكيين".

وكان "بار" قد ذكر في أغسطس (آب) الماضي، إنه إذا منحت بريطانيا طلب مساعدة قانونية متبادلة للحصول على أدلة بشأن "كوتي" و"الشيخ"، فإن المدعين الأمريكيين لن يطلبوا عقوبة الإعدام في أي قضايا ضدهم، ولن ينفذوا عمليات إعدام إذا تم فرضها.