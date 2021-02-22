الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

قالت: حول مناطق المملكة ضمن جولات الأسبوع الماضي للتأكّد من الالتزام

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442 08:51 AM

قالت: حول مناطق المملكة ضمن جولات الأسبوع الماضي للتأكّد من الالتزام

الغذاء والدواء: رصد 14 مخالفة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، رصدها 14 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضمن جولات #الغذاء_والدواء، الأسبوع الماضي، للتأكّد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، تمّ رصد 14 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء

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