في انطلاق الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ20.. أخضر اليد يخسر أمام قطر

خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أول لقاءاته في الدور الرئيسي ضمن منافسات البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد أمام منتخب قطر (19-34)، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم "السعودية – قطر – كوريا – أوزبكستان".
وضمن مواجهات المجموعة الثانية تصدَّر منتخب البحرين مجموعته بفوزه على منافسه منتخب الكويت بنتيجة (15-29)، التي شهدت تغلُّب منتخب إيران على منافسه العراق بنتيجة (28-25).
وضمن لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، التي أُقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف، كسب منتخب عُمان نقاط مواجهته أمام أستراليا (10-0) بالانسحاب بعد غياب المنتخب الأسترالي عن الحضور، وتجاوز منتخب الإمارات منتخب الهند بنتيجة (31-21)، فيما تمكن منتخب الأردن من الفوز على منتخب فيتنام بنتيجة (40-29)، وفي اللقاء الأخير تغلب منتخب هونغ كونغ على منتخب سنغافورة (31-13).
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أول لقاءاته في الدور الرئيسي ضمن منافسات البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد أمام منتخب قطر (19-34)، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على صالة وزارة الرياضة بالدمام ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم "السعودية – قطر – كوريا – أوزبكستان".
وضمن مواجهات المجموعة الثانية تصدَّر منتخب البحرين مجموعته بفوزه على منافسه منتخب الكويت بنتيجة (15-29)، التي شهدت تغلُّب منتخب إيران على منافسه العراق بنتيجة (28-25).
وضمن لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، التي أُقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بالقطيف، كسب منتخب عُمان نقاط مواجهته أمام أستراليا (10-0) بالانسحاب بعد غياب المنتخب الأسترالي عن الحضور، وتجاوز منتخب الإمارات منتخب الهند بنتيجة (31-21)، فيما تمكن منتخب الأردن من الفوز على منتخب فيتنام بنتيجة (40-29)، وفي اللقاء الأخير تغلب منتخب هونغ كونغ على منتخب سنغافورة (31-13).