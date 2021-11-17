"الجبير" يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، مستشار شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والجمهورية الفرنسية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443 04:15 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

"الجبير" يستقبل مستشار الرئيس الفرنسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، مستشار شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل.

وشهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة والجمهورية الفرنسية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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