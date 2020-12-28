"الصحة": تسجيل 119حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020، تسجيل 119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362339حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 174 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353353 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6196حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2790 والحالات الحرجة 393 حالة.