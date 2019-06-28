"الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.