"تعليم الأفلاج" يبثّ رسائل ومسابقات تنافسية للتوعية من كورونا

بشكل يومي.. للحدّ من انتشاره وطرق الوقاية منه

تبثّ إدارة تعليم الأفلاج بشكل يومي، رسائل تثقيفية "إنفوجرافيك" للتوعية عن كورونا، كما أطلقت مسابقات تنافسية تضمّنت رسائل توعية للطلاب والطالبات والمجتمع في كيفية التعامل السليم للحد من انتشار فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه.



وتقوم إدارة تعليم الأفلاج، عبر حسابها على تويتر، بنشر تغريدات وتصاميم ومقاطع فيديو تحثّ خلاله الطلاب دروسهم عبر المدارس الافتراضية، وكذلك الحث على التقيد بالتعليمات الاحترازية في البقاء بالمنزل لحماية الشخص نفسه وأهله ومجتمعه ووطنه من جائحة كورونا، كما أطلقت مسابقة توعوية بهدف الإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي بين المجتمع.