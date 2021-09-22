نادي الصقور يُطلق مزاده الثاني لصقور الطرح.. أول أكتوبر

تكفل بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك "الطواريح" إلى مقر المزاد

أعلن نادي الصقور السعودي عن إقامة مزاده الثاني المخصص لصقور الطرح خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن المزاد يأتي في إطار حرص النادي على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.

ويهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وبيّن "الطويل" أن النادي وفر مجموعة من المزايا للطواريح؛ حيث ستستقبل فرق النادي في المناطق (الوسطى، الغربية، الشرقية والشمالية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيده أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح.

ويتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.

وأفاد بأن الصقر يشهد بعد بيعه إصدار شهادة تصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، حيث سيشهد مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على مدى 45 يوماً بيع صقورٍ نادرة ومميزة، طرحت على أرض المملكة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

وتتزامن إقامة المزاد مع معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي يبدأ فعالياته في الأول من أكتوبر، ويستمر عشرة أيام في مقر النادي نفسه، ويعد أضخم معرض للصقور والصيد ومستلزماتها، يتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، وركنًا لصقار المستقبل، إضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات التراثية التي ستحفل بها النسخة الثالثة من المعرض.

وحمل مزاد نادي الصقور السعودي الأول، الذي أقيم العام الماضي، نجاحاً كبيراً، فهو أول مزاد رسمي تحت مظلة النادي وتنظيمه، حصد مبيعات قياسية تجاوز إجماليها أكثر من 10 ملايين ريال، وأسس بنجاحه وإقبال الطواريح والصقارين لإقامة مزاد آخر حمل اسم (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور)، الذي اختتم فعالياته في الخامس من سبتمبر الماضي، محققاً خلال 32 يوماً مبيعات بلغت أكثر من 8 ملايين ريال لقاء 443 صقراً.

ويقتصر دخول مزاد نادي الصقور السعودي الثاني على المحصنين؛ وفقاً للحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، فيما يتم تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، تتمثل في توفير الكمامات، واستخدام المعقمات، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي.