"شرطة العاصمة المقدسة" تُكَرّم 24 متميزًا وتحتفي بـ96 متقاعدًا

نظير تميزهم وتفانيهم في أداء عملهم وتوفير الأمن والأمان

أقامت شرطة العاصمة المقدسة، مساء أمس الثلاثاء، بإحدى قاعات مكة المكرمة، حفل تكريم المتقاعدين والمتميزين بها، بحضور120 من منسوبي شرطة العاصمة المقدسة؛ منهم 96 ضابطًا وصف ضابط وفرد، تراوحت رتبهم من عميد إلى جندي أول.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة ألقاها مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد مطلق العصيمي رفع فيها أعلى عبارات الشكر للمحتفى بهم على أن نالوا شرف خدمة الزمان والمكان، لينعم زوار بيت الله وأهالي مكة بالأمن والأمان.

واختتم حديثة بالدعاء لهم بالتوفيق في حياتهم، وأن يُديم نعمة الأمن والأمان على هذا البلد ويحفظ له قادته.

وألقى أحد منسوبي شرطة مكة ودوريات الأمن، قصيدتين حماسيتين نالتا استحسان الحضور؛ فيما ألقى كلمة المتقاعدين العميد سعد الزهراني، ورفع خلالها آيات الشكر والعرفان لمن حضر حفل التكريم؛ متمنيًا لباقي زملائه العاملين في مجال الأمن التوفيق والعون من الله.

وفي ختام الحفل قدّم مدير شرطة العاصمة المقدسة الهدايا والدروع والشهادات للمحتفى بهم، وكرّم 24 رجل أمن نظير تميزهم في عملهم.