‏‫تمديد تقديم مطالبات التصفية الإدارية المفتتح لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية

دعت لجنة الإفلاس إلى الاطلاع على الإعلان المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 27/11/1440هـ بشأن قرار الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة تمديد تقديم المطالبات في إجراء التصفية الإدارية المفتتح لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية، سجل تجاري رقم (4030226009) بموجب دعوى رقم (1805/ق) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/05/17هـ، وذلك لمدة (ستين) يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة نموذج (مطالبة الدائن للمدين) في موقع اللجنة.
ثم إرساله إلى البريد الإلكتروني الآتي:
BCAnnoucments@bankruptcy.gov.sa
لجنة الإفلاس تدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة النموذج
دعت لجنة الإفلاس إلى الاطلاع على الإعلان المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 27/11/1440هـ بشأن قرار الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة تمديد تقديم المطالبات في إجراء التصفية الإدارية المفتتح لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية، سجل تجاري رقم (4030226009) بموجب دعوى رقم (1805/ق) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/05/17هـ، وذلك لمدة (ستين) يومًا من تاريخ نشر الإعلان.
ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة نموذج (مطالبة الدائن للمدين) في موقع اللجنة.
ثم إرساله إلى البريد الإلكتروني الآتي:
BCAnnoucments@bankruptcy.gov.sa