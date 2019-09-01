‏‫تمديد تقديم مطالبات التصفية الإدارية المفتتح لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية

لجنة الإفلاس تدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة النموذج

دعت لجنة الإفلاس إلى الاطلاع على الإعلان المنشور على موقعها الإلكتروني بتاريخ 27/11/1440هـ بشأن قرار الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة تمديد تقديم المطالبات في إجراء التصفية الإدارية المفتتح لشركة الراجحي لأعمال البنية التحتية، سجل تجاري رقم (4030226009) بموجب دعوى رقم (1805/ق) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/05/17هـ، وذلك لمدة (ستين) يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

ودعت اللجنة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة نموذج (مطالبة الدائن للمدين) في موقع اللجنة.

ثم إرساله إلى البريد الإلكتروني الآتي:

BCAnnoucments@bankruptcy.gov.sa