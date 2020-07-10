"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، تسجيل 3159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 226486 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1930 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 163026 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2151 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 61309، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 2220