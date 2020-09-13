الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني

محذرة المتظاهرين  من إغلاق مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون

أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.

مدينة لوس أنجلوس أعيرة نارية

2

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 07:41 PM

محذرة المتظاهرين  من إغلاق مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون

الرصاص المجهول يصيب رجلي أمن بمدينة لوس أنجلوس.. والشرطة تبحث عن الجاني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,632

أصيب رجلا شرطة مساء أمس بجروح خطرة، جراء إطلاق أعيرة نارية من مجهول في مقاطعة كومبتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأوضحت شرطة المدينة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن رجلاً مسلحًا أطلق أعيرة نارية على رجلي شرطة خلال وجودهما داخل مركبتهما في مقاطعة كومبتون وأداء واجبهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطرة نُقلا على إثرها إلى المستشفى لإجراء عملية طارئة وتلقي العلاج.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به في إطلاق النار لا يزال طليقًا، محذرة المتظاهرين الذين أغلقوا مداخل ومخارج الطوارئ بالمستشفى الذي يرقد به المصابون من تعريض حياة الناس للخطر وإغلاق الطريق أمام مرور سيارات الإسعاف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدينة لوس أنجلوس أعيرة نارية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020