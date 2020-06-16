"هيئة عسير" تشارك بالحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم"

دوريات ولوحات إرشادية لتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في الحملة التوعوية الميدانية "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتتضمن الحملة المشاركة بدوريات ميدانية وتوعوية وعبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية.

من جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير "جابر بن عبدالله الشهري" بالقرارات الاحترازية والإجراءات التي اتخذها ولاة أمر هذه البلاد المباركة -أيدهم الله- للحد من جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، ومواطنين ومقيمين.

ورفع "الشهري" شكره وتقديره للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند على دعمه وتوجيهاته في إطلاق هذه المبادرات المجتمعية التي تخدم الدين والوطن.