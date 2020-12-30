"زين السعودية" تُطلق أول جهاز راوتر ذكي بتقنية الجيل الخامس (5G)

يدعم الشريحة المدمجة في العالم بالشراكة مع نوكيا لجعل المنازل والمكاتب أكثر ذكاءً

أعلنت "زين السعودية" عن توسيع شراكتها الاستراتيجية للجيل الخامس (5G) مع "Nokia"، عبر إطلاق أول جهاز راوتر ذكي في العالم للجيل الخامس يدعم الشريحة المدمجة FastMile 5G Gateway 3.1، في جميع أنحاء المملكة على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. ستوفر هذه التقنية موجات أقوى واتصالًا أفضل وسرعة بيانات فائقة إلى كل ركن من أركان المنازل والمكاتب في المملكة، وستجعلها ذكية، من خلال تعزيز اتصال الأجهزة الذكية بالراوتر وأحدث تقنية للشبكات اللاسلكية Wi- Fi 6، بما يضمن تحسنًا في رحلة تجربة العملاء.

تضمن الأجهزة إعداد حساب أسرع وأسهل بكثير باستخدام أحدث تقنيات الشريحة المدمجة eSIM، والتي لا تتطلب شراء أو تفعيل المستخدمين لشريحة فعلية SIM، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الشريحة المدمجة eSIM في أجهزة راوتر للجيل الخامس 5G اللاسلكية الثابتة في العالم.

وتعليقًا على هذا الإنجاز الجديد للجيل الخامس (5G)، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في شركة "زين السعودية" م.عبدالرحمن بن حمد المفدى: "يأتي إطلاق أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية الثابتة الجديدة ليتماشى مع التحول الرقمي واستراتيجية الشركة في توسعها بشبكة الجيل الخامس (5G)، والذي يعزز دورنا في خدمة المجتمع في المملكة. كانت مهمتنا منذ البداية تعزيز تجربة الجيل الخامس (5G) في المملكة على مستويين: أفقي يُعنى بنشر شبكة الجيل الخامس (G5) عبر أكبر نطاق جغرافي ممكن. وعمودي من خلال إطلاق أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية الثابتة لتمكين المنازل والمكاتب بأفضل تجربة ممكنة لإنترنت النطاق العريض وأكثرها اعتمادًا. كما سنواصل الاستثمار أكثر لتمكين القطاع الرقمي، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي؛ بهدف أن تصبح "زين السعودية" المزود المفضل للخدمات الرقمية في المملكة".

وأضاف: "يسعدنا إطلاق أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية الثابتة؛ لضمان تمتع المنازل والشركات بأسرع تجربة إنترنت النطاق العريض، وأكثرها اعتمادًا؛ لتصبح "زين السعودية" الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات للجيل الأحدث، ويعد توفير أجهزة Gateway FastMile 5G من Nokia علامة بارزة جديدة في تعزيز شبكة زين السعودية للجيل الخامس لتصبح أكثر الشبكات اعتمادًا وأمنًا لإحداث طفرة في طريقة عيش الناس وعملهم".

من جهتها، قالت ساندرا موتلي، رئيسة الشبكات الثابتة في "Nokia": "يسعدنا دعم زين السعودية في تعزيز التواصل بين الناس، وإحداث طفرة في طريقة عيش وعمل الناس في المملكة. تنضم زين السعودية إلى رواد المشغلين في جميع أنحاء العالم، عبر توفير أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية الثابتة لتقديم تجربة جيجابت مميزة للعملاء والشركات. إن الجمع بين أجهزة FastMile 5G Gateway وتقنية شبكة آل Wi- Fi 6 التي تعمل بكفاءة عالية، يعني أن زين السعودية تقدم للجميع تجربة جيل خامس (5G) جديدة لا مثيل لها، في كل ركن في المنازل والمكاتب وعبر جميع الأجهزة".

ومن خلال تعاون كلتا الشركتين تم توسيع نطاق الشبكة الجيل الخامس (5G) لتحقيق تغطية أفضل وأكثر اعتمادًا وأوسع نطاقًا في المملكة. وتعتبر "زين السعودية" من رواد مشغلي شبكات الجيل الخامس (5G) في العالم، وتصنف كصاحبة أكبر تغطية لشبكة الجيل الخامس (5G) في السعودية، والشرق الأوسط، وأوروبا، وإفريقيا، والرابعة عالميًّا؛ حيث تغطي شبكتها للجيل الخامس (5G) 50 مدينة سعودية من خلال أكثر من 4.700 برج.

تأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع فوز شركة "زين السعودية" مؤخرًا، بثلاث جوائز في قمة قادة Telecom Review للفئات التالية: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس 5G"، "أفضل نشر للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G"، و"أفضل مزود للحوسبة السحابية"، بالإضافة إلى الاعتراف الدولي بسرعة الإنترنت التي تقدّمها الشركة من خلال حصولها على جائزة "أسرع إنترنت ثابت" في المملكة من شركة "Ookla" العالمية، المالكة لموقع SpeedTest، الذي يقيس سرعات الإنترنت عالميًّا.