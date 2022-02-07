"التجارة " تحيل "مشهور سناب" سوّق لبضاعة مغشوشة للنيابة

يواجه عقوبة تصل للسجن سنة وغرامة مليون ريال

قالت وزارة التجارة في بيان أصدرته اليوم، إنها أحالت أحد مشاهير تطبيق "السناب شات"، للنيابة العامة، بعد ضبطه متورطاً في بيع وتسويق منتجات مقلدة ومغشوشة في إحدى الشقق الفاخرة بالرياض مستغلاً منصة "سناب شات"، حيث ضبطت في شقته بضاعة بما يتجاوز (700) ألف ريال.

وأوضحت "التجارة" أن التهم التي سيواجهها القائم على حساب "السناب" هي مخالفته لنظام العلامات التجارية ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء العام بالقضايا الجزائية المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية والذي ينص على معاقبة كل من يعرض أو يبيع منتجات تحمل علامة مقلدة بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أنه أيضاً ووفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية تحيل الوزارة، مخالفات أحكام النظام للجنة النظر في مخالفات التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات مخالفة النظام أيضاً إلى غرامة مليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط والتشهير بالمخالف على نفقته.

وكانت وزارة التجارة أعلنت قبل عدة أيام عن ضبط مواطن يسوق منتجات نسائية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية عبر حساب شهير في "سناب شات" من شقق فاخرة وإيصالها للمشترين عبر سيارات فارهة، في كمين مشترك، وحجزت حينها على البضاعة المقلدة والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية (700) ألف ريال.