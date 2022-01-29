هل يحق لموظف القطاع الخاص أخذ إجازة يوم التأسيس؟.. الموارد البشرية تجيب

الوزارة تؤكّد أنه في حال صدور قرار بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه رسمياً فوراً

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى متابعة موقعها الرسمي لمعرفة ما يُستجد من قرارات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال صدر قرار يخص حصول موظف القطاع الخاص على الإجازة في ذلك اليوم؛ فسيتم الإعلان عنه فوراً.

جاء ذلك في ردٍ على استفسار أحد المغرّدين حول ما إذا كانت تشمل إجازة يوم التأسيس موظفي القطاع الخاص؟ حيث أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر "العناية بالعملاء"، بأنها ستنشر ما يُستجد من قراراتٍ حال صدورها فوراً.