هل لاحظتم أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد؟ وكيل وزارة الصحة يجيب

"عسيري": ننصح بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم لأهميته في خفض شدة المرض

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن أعراض الأنفلونزا هذا الموسم أشد من المعتاد.

وقال "عسيري" : ربما عدم وجود إصابات كثيرة في الموسم السابق، مع احتياطات كوفيد، أدى إلى خفض المناعة الطبيعية للسلالات الدارجة .

ونصح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالحصول على لقاح الأنفلونزا هذا الموسم مهم جداً لخفض شدة المرض، مشيرًا إلى أن نصف مليون شخص حصلوا على اللقاح حتى الآن.