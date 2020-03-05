باحث يقترح تعديل لوائح التعليم العام لكسر الفكر الإخواني المتطرف

عبر تويتر.."العساكر" يفضح الجماعات المتطرفة ويكشف مخططاتهم

اقترح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة الشيخ نايف بن محمد العساكر، بتعديل اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي، وذلك لكسر الفكر الإخواني المتطرف في السلك التعليمي، مطالباً بألا يكون لمجالس الأقسام الحق في إبعاد أو تعيين المعيدين والمحاضرين والترقيات، ويقتصر عمل أعضاء هيئة التدريس على التدريس فقط.



جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", حيث اقترح بأن يقتصر عمل أعضاء هيئة التدريس على التدريس فقط في الجامعات السعودية، موضحاً أن اللوائح المتعلقة بالتعليم العالي تحتاج إلى تعديل ما يحقق صيانة التعليم من أصحاب التلوث الفكري، وحماية أذهان وأفكار أبنائنا الطلاب في التعليم العام والجامعي من أن تقع فريسة لتلك الذئاب البشرية التي تعمل وفق أجندات خارجية وتسعى لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.





ويؤكد العساكر في سبره لأفكار وأيدولوجيات أن أرباب هذه الجماعات يتشدقون بأقوالهم باسم الدين والفضيلة بطرقهم المكشوفة كنوع من الإيهام بخلاف ما يبطنون من نوايا سيئة، مضيفاً أن الحزم والعزم في التعامل معهم يعد أنجع علاج، فقد أصبحوا خطراً داهماً على الوطن وقيادته وأبنائه.



ويُعرف الشيخ "العساكر" بتعمقه الشديد في شؤون الجماعات المتطرفة فكرياً على كافة أصنافها ومشاربها، حيث يأتي المقترح في إطار حرصه على هذا الجيل الواعد الذي ينتظر منه الوطن أن يكون حجز الزاوية في تطوره وازدهاره ومعول بناء في كافة المجالات العلمية والعملية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والدينية والرياضية والثقافية والاجتماعية.