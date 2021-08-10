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الإدارة أشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم حتى 8 / 1 / 1443هـ

"تعليم الرياض" يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والاستعلام عن طريق "نور"

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‏أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض نتيجة #حركة_النقل_الداخلي، ودعت عبر حسابها بـ"تويتر"، المعلمين والمعلمات إلى الاستعلام عن النتيجة من خلال حساباتهم في برنامج #نور.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعلمين والمعلمات التظلم من خلال برنامج نور حتى 8 / 1 / 1443هـ.