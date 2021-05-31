"آل جابر" يبحث استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مع ممثلي "الانتقالي الجنوبي"

استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والتنمية لليمن وشعبه

عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الاثنين، اجتماعًا إيجابيًا مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

وجرى خلال الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

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31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442 11:13 PM

استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والتنمية لليمن وشعبه

"آل جابر" يبحث استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مع ممثلي "الانتقالي الجنوبي"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الاثنين، اجتماعًا إيجابيًا مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الدكتور ناصر الخبجي.

وجرى خلال الاجتماع استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وذلك استمرارًا لجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.

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