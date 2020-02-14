وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

بحث الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

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14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441 10:25 PM

بحث الأوضاع ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها

وزير الخارجية يستقبل المدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

ميونخ

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات روبرت مالي، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة لاستعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.

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وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

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