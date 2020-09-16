"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تستمر حتى الـ9 مساء وتشمل عدة محافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى التاسعة مساء، وتشمل مدينة جيزان ومحافظات: (صبيا، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفرسان، وفيفا، وهروب).