عيادات "النهدي كير" بجدة تحصل على الاعتماد السعودي للرعاية الصحية

شهدت زيادة قدرها 5 أضعاف في عدد زيارات الضيوف خلال عام 2021

أعلنت شركة النهدي الطبية، أكبر شركة للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن اعتماد عيادة "النهدي كير" في المروة من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

ويعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع مرافق الرعاية الصحية الحكومية والخاصة العاملة في المملكة.

وتعتبر عيادة "النهدي كير" في المروة هي أول عيادة في منطقة مكة المكرمة تحصل على الاعتماد، وذلك بعد اجتيازها لجميع متطلبات الجودة وفقًا للمعايير الوطنية للمنشآت الصحية.

ويعكس الاعتماد المرموق الذي حصلت عليه عيادة "النهدي كير" التزام شركة النهدي الطبية الراسخ بتقديم خدمات رعاية متميزة وفي متناول الجميع، كما يوضح تفاني الشركة بتحسين نوعية حياة ضيوفها من خلال توفير رعاية طبية قائمة على القيمة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030.

وبمناسبة الاعتماد، قال المهندس ياسر جوهرجي الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية: "يُسعدنا ويشرفنا حصول فرع عيادة النهدي كير فرع المروة على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. لقد كان تفاني موظفينا وجهودهم الدؤوبة عاملاً رئيساً وراء تحقيق هذا الإنجاز العظيم الذي هو بمثابة تأكيد على التقدم الذي حققته شركتنا على مدار العقود القليلة الماضية، كما يُمثل شهادة حقيقية على الأثر التي تتركه خدماتنا كل يوم في حياة ضيوفنا، كما يعكس هذا الاعتماد شغفنا الثابت تجاه ضيوفنا ومجتمعنا، ويؤكد على التزامنا الثابت بتسهيل وصول كل فرد في المجتمع لرعاية صحية متكاملة".

وقد استوفت العيادة الحديثة جميع متطلبات الاعتماد في غضون ثلاثة أشهر فقط من إطلاق مسح الاعتماد المعروف باشتماله على عملية تقييم صارمة وشفافة وشاملة قد تستغرق ما يصل إلى عام.

وبعد تقديم رعاية صحية عالية الجودة، وضمان سلامة المرضى، ثم تقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية كما حددها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؛ نجحت عيادة "النهدي كير" في استيفاء جميع معايير تقييم المركز من القيادة وجودة الرعاية المقدمة والمختبر والأشعة والأسنان والأدوية والإدارة وإدارة المعلومات والوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة المرافق والأمراض الجلدية.

ويُعد الاعتماد الذي تم الحصول عليه حديثًا علامة فارقة في مسيرة شركة النهدي الطبية، كما يُعتبر شهادة على جهود الشركة وحرصها في تبنّي استراتيجية القنوات الشاملة والمتعددة لتقديم تجربة لضيوفها لا مثيل لها.

وتدير النهدي حاليًا عيادتين شاملتين تشملان 18 تخصصًا مختلفًا، وتوفران للضيوف مجموعة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية بالإضافة إلى سبع عيادات غير عاجلة توفر الرعاية الصحية الأولية وتعمل كنقطة اتصال أولية.

ومنذ عام 2020؛ استقبلت عيادات النهدي كير أكثر من 47 ألف زائر، بما في ذلك أكثر من 50 ألف استشارة بتقنية الفيديو تم تقديمها في عام 2021.