تأخير ومبالغ ناقصة.. قيمة مبيعات نقاط البيع لدى البنوك مشكلة تؤرق أصحاب المتاجر

تضعهم أمام عائق للوفاء بالتزاماتهم تجاه الموزعين وكذلك مع رواتب العمالة

يواجه عدد من أصحاب المحال التجارية مشكلة مؤرقة، تتمثل في تأخُّر قيمة مبيعاتهم من نقاط البيع لدى البنوك بمعدل ثلاثة أيام، فضلاً عن نقص في المبالغ التي لا تصل في الوقت المحدد.

وبيّن عدد من أصحاب المحال التجارية بمحافظة تيماء أنهم ملتزمون بتوفير نقاط البيع؛ إذ إن ذلك يسهل عمليات الشراء وخدمة المتسوقين، لكنهم يواجهون مشكلة في تأخُّر مستحقاتهم من البنوك، فضلاً عن المبالغ لا تأتي كاملة في حساب مؤسساتهم في الوقت المحدد، بل يأتي جزءٌ، والجزء الآخر يحتاج لوقت طويل من المطالبات للحصول عليه.

وقالوا: "هذا النقص والتأخير يجعلنا أمام عائق للوفاء بالتزاماتنا مع الموزعين، وكذلك الرواتب الشهرية للعمالة؛ إذ نجد أنفسنا مضطرين للتأخر".

وطالب أصحاب المحال التجارية البنك المركزي السعودي بالتدخل، ومعالجة هذه المشكلة التي تواجههم بإلزام البنوك بسرعة تسوية المبالغ التي تصلهم عبر نقاط البيع.