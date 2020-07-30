"الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

تشمل "بدر الجنوب وحبونا" وتستمر لـ10 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت "الهيئة" أن الحالة تشمل محافظتي بدر الجنوب وحبونا، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.