ماذا سيطلب "جونسون" من "بوتين" خلال محادثاتهما؟

لندن هددت بمعاقبة الأفراد والشركات المقربة من الرئيس الروسي

‬ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التراجع عن حافة الهاوية بشأن أوكرانيا، عندما يتحدثان معاً نهاية الأسبوع الجاري.

وقال "جونسون" في تصريحات للصحافيين: "ما سأقوله له، هو اعتقادي بأننا جميعاً بحاجة حقاً للتراجع، وأعتقد أن روسيا بحاجة إلى التراجع عن حافة الهاوية"، وفقاً لـ"رويترز".

من جهته، بيّن كبير أمناء وزارة الخزانة البريطانية سايمون كلارك، أن بريطانيا ستفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بعلاقات وثيقة بالرئيس الروسي إذا تم الإقدام على أي عمل مناهض لأوكرانيا.

وحذر "كلارك" قائلاً: "نحن في غاية الوضوح، لو اتخذت روسيا إجراء آخر ضد أوكرانيا سنشدد أكثر نظام العقوبات الذي يستهدف الشركات والأشخاص المرتبطين بالكرملين عن قرب".

في غضون ذلك، شدد الكرملين على أن التهديد البريطاني بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المرتبطين بالرئيس الروسي سيأتي بنتائج عكسية على الشركات البريطانية.