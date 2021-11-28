"الزكاة والضريبة": مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" بجمرك مطار الملك فهد الثلاثاء 3 جمادى الأولى

يُشترط لحضوره التسجيل المُسبق والتقيد بالضوابط والاشتراطات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "بضائع منوعة" في جمرك مطار الملك فهد، وفق الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة عبر "إنفوجرافيك" على حسابها بـ"تويتر" أن المزاد سيكون يوم الثلاثاء 3 جمادى الأولى 1443هـ، في العاشرة صباحاً بجمرك مطار الملك فهد بالدمام.

وأضافت أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك، والتقيد بالضوابط التي تشمل: دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع المُباعة من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.