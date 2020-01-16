"مدني فيفاء" ينقذ 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة

نجح الدفاع المدني بفيفاء في إنقاذ ٣ أطفال، احتُجِزوا داخل غرفة في أحد المنازل بالمحافظة، دون تسجيل إصابات.
ونشر حساب الدفاع المدني في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أخرج مدني فيفاء 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".
الدفاع المدني محافظة فيفا إنقاذ ٣ أطفال
قال عبر حسابه في "تويتر": بصحة جيدة ولا إصابات
نجح الدفاع المدني بفيفاء في إنقاذ ٣ أطفال، احتُجِزوا داخل غرفة في أحد المنازل بالمحافظة، دون تسجيل إصابات.
ونشر حساب الدفاع المدني في "تويتر" تغريدة جاء فيها: "أخرج مدني فيفاء 3 أطفال احتجزوا داخل غرفة بمنزل في محافظة فيفا، وهم بصحة جيدة ولله الحمد".