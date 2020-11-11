رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء الذي استهدف مناسبة في جدة

"العيسى" أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل

دانت رابطة العالم الإسلامي حادثة الاعتداء الذي وقع أثناء حضور القنصل الفرنسي لمناسبة في محافظة جدة، ونتج عنه إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين.



وأكدت الرابطة في بيان صادر عن الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن هذا الاعتداء الجبان والمعزول لا يُمثل إلا نفسه، ولا يصدر إلا عن مجرم حاقد.

وختم "العيسى" بالتعبير عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل.