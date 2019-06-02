بالأسماء.. إدارة مساجد ينبع تحدد المصليات والجوامع المجهزة لصلاة العيد

قالت: جرت تهيئتها وتجهيزها بكل ما تحتاجه من فرش وأجهزة فنية وصوتية

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المصليات والجوامع والمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك في كلٍّ من: ينبع البحر وينبع النخل وينبع الصناعية والمراكز والقرى التابعة لها؛ حيث جرت تهيئة الجوامع والمصليات وتجهيزها بما تحتاجه من فرش وأجهزة فنية وصوتية.

ينبع البحر

وأوضحت "الإدارة" أن المصليات والجوامع والمساجد بينبع البحر هي: مصلى العيد، وجامع أبو بكر الصديق، والجامع الكبير، وجامع القاد، وجامع صلاح الدين الأيوبي، وجامع أحمد بن حنبل، وجامع عبدالعزيز بن باز، وجامع أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجامع الإمام الشافعي، وجامع عمر بن عبدالعزيز، وجامع موسى بن نصير، وجامع إبراهيم الخليل، وجامع محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجامع شيخ الإسلام ابن تيمية، ومسجد عثمان بن أبي العاص، وجامع أبي أيوب الأنصاري، وجامع المبارك، وجامع أبيّ بن ثابت الأنصاري، وجامع المرشد، وجامع الإحسان، وجامع الشميسي، وجامع الروضة، وجامع عمير بن سعد، وجامع البيان، وجامع صويد مساعد الرفاعي، وجامع جعفر بن أبي طالب.

ينبع النخل

وحددت الإدارة المصليات والجوامع والمساجد التي تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك بينبع النخل؛ وهي: مصلى العيد بالفرعة، ومصلى العيد بالسويق، وجامع خيف حسين، وجامع سويقة، وجامع القرية، وجامع عين النوى، وجامع العيد الجديد بطريف البقاع، ومسجد أبيّ بن كعب.

المراكز التابعة لينبع

وذكرت أن صلاة العيد ستقام في مراكز المحافظة؛ وهي: مصلى العيد بتلعة نزا، ومصلى العيد بقرية دوينة، ومصلى العيد بالأحمر، ومصلى العيد بالعشيش، ومصلى العيد بوادي سنان، ومصلى العيد بالفقعلي، ومصلى العيد بنبط، ومصلى العيد بالشرجة، وجامع النباه، وجامع مصنع الأسمنت، وجامع النجف، ومصلى العيد بالهيم، ومصلى العيد بأبو شكير، ومصلى العيد بعدان، ومصلى العيد بهجرة بئر أحمد، ومصلى العيد بمدسوس.

ينبع الصناعية

كما أكملت الهيئة الملكية بينبع استعداداتها لاستقبال المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك بمدينة ينبع الصناعية؛ إذ أعلنت عن تحديد أسماء 7 جوامع سوف تُقام فيها صلاة العيد، وتعمل إدارات الهيئة الملكية ذات الاختصاص على تجهيز المصليات وتهيئتها بما يتناسب مع مناسبة العيد السعيد.

وأشارت إدارة الخدمات الاجتماعية إلى أن صلاة عيد الفطر المبارك ستُقام في الجوامع التالية: جامع أبو بكر الصديق بحي النواه، مسجد الإمام البخاري برضوى 8، جامع عبدالله بن الأرقم بحي الصواري، جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بحي الصبح، جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي العيون، جامع عمر بن عبدالعزيز بحي النخيل، جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي خالد.