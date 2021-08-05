أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمس حملات رقابية ميدانية مع الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة أمس، (36)، منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت (49) مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.