أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

نفذت أمس حملات رقابية ميدانية مع الجهات المعنية

أغلقت أمانة محافظة جدة أمس، (36)، منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت (49) مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442 04:24 PM

نفذت أمس حملات رقابية ميدانية مع الجهات المعنية

أمانة جدة تغلق 36 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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أغلقت أمانة محافظة جدة أمس، (36)، منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت (49) مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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