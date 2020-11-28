مقبرة مجهولة تدفع بسيدة لحضور لقاء نظَّمه المجلس البلدي بالرياض

اتسم النقاش بين "السكان" ومسؤولي وممثلي الجهات بالشفافية والوضوح

نظّم المجلس البلدي بمدينة الرياض الأربعاء الماضي لقاء مفتوحًا، جمع عددًا من سكان المدينة ببعض مسؤولي الجهات الخدمية، منهم رؤساء بلديات المعذر والشميسي والشمال والعليا والهيئة الملكية ووزارة النقل وهيئة الاتصالات ومرور الرياض وشركتَي المياه والكهرباء؛ لمناقشتهم حول العديد من الخدمات والمطالب.

واتسم النقاش بين "السكان" ومسؤولي وممثلي الجهات بالشفافية والوضوح، والوعود بإيجاد حلول جذرية لمعاناة قاطني تلك الأحياء.

في البداية طالبت إحدى السيدات في مداخلة لها بإيجاد حل لمقبرة مجهولة، تضم 13 قبرًا، تقع في حي النرجس شمال طريق الملك سلمان. وأوضح رئيس بلدية الشمال أن نوع استخدام الأرض في الأصل هو لمقبرة، وأشار إلى أن الموضوع قيد المتابعة حاليًا، وسيتم منحه الأولوية للمعالجة.

فيما بيّن رئيس بلدي الرياض خالد العريدي أن المجلس سبق أن رفع الموضوع لبلدية الشمال عقب جولة له

وفي مداخلة أخرى لمواطن حول استخدام مرتادي طريق الملك عبدالعزيز شمالاً للطرق الجانبية بسبب أعمال التطوير بيّن خالد العريدي أنه بحسب الإفادة أثناء جولة بلدي الرياض بالشمال سيتم الانتهاء من تطوير الطريق خلال 6 أشهر.

وطالبت إحدى السيدات حي العارض شمال الرياض بإيجاد حل لانتشار سكن العمالة ومصنع أسمنت على شارع خيبر والمباسط، وتوقُّف المعدات الثقيلة المتكرر على جوانب الطرق، وغيرها.

وجاء رد رئيس بلدية الشمال بأن البلدية عملت على القيام بالكثير من الحملات في نطاق الشمال، وتم مخالفة أكثر من 320 موقعًا. كما أوضح أنه سيتم العمل على مراجعة موضوع المصنع.

بينما اشتكى أحد المواطنين من تأخر الرد على الشكاوى والملاحظات الواردة للبلديات الفرعية، إضافة إلى عدم تنفيذ بعض البلاغات المقدمة لمركز 940، وإغلاقها تلقائيًّا، موضحًا أهمية أن يكون إغلاق البلاغ من المواطن عبر كود معين.

ومن جهته، شكر خالد العريدي، رئيس بلدي الرياض، المواطن على مقترحاته، وأشار إلى أن المجلس لديه مبادرات سابقة بهذا الخصوص، وأنه سيتم الأخذ بالاعتبار المقترحات المقدمة، ومتابعتها مع الأمانة للعمل على تنفيذها.

وأوضح ممثل مرور الرياض أنه بحسب النظام فإن الضوء الأصفر في الإشارات يشير للوقوف، ومدته 3 ثوانٍ فقط. جاء ذلك في رده على مداخلة مواطن، أشار فيها إلى أن بعض كاميرات ساهر عند الإشارات المرورية تقوم بالتقاط مخالفة قطع الإشارة بعد مرور 3 ثوانٍ فقط من اللون الأصفر؛ الأمر الذي قد يتسبب بارتباك قائد المركبة، وقد يسبب حوادث مرورية.

وفي نهاية اللقاء قدّم رئيس المجلس البلدي بالرياض خالد العريدي شكره للجهات المشاركة والسكان على الحضور وتلبية الدعوة.