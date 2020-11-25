وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم رسميًّا وفاة الأسطورة العالمية دييغو أرماندو مارادونا اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 60 عامًا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع "تويتر" تغريدة قبل قليل، قال فيها: "يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من خلال رئيسه كلاوديو تابيا عميق أسفه لوفاة أسطورتنا دييغو أرماندو مارادونا. ستكون دائمًا في قلوبنا".

وتوفي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا عن عمر 60 عامًا بعد إصابته بسكتة قلبية في منزله بعد أسبوعَيْن فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

وتدهورت حالة مارادونا الصحية في الأسابيع الأخيرة؛ وتم إدخاله المستشفى في الأرجنتين قبل 3 أسابيع، إلا أنه تعافى قليلاً، وظهر أمام عدسات الصحفيين للحظات.

وخضع مارادونا لجراحة في المخ مطلع نوفمبر الجاري لعلاج تجمع دموي إلا أنه -على ما يبدو- عانى مضاعفات صحية من جراء العملية الجراحية.

مارادونا الذي يعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.