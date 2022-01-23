مكة تسجل انخفاضاً ملموساً في أعداد حالات كورونا اليومية

199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء

شهدت مكة المكرمة انخفاضاً ملموساً في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا؛ مقارنة بالأيام الماضية؛ حيث سجلت اليوم وفقاً لوزارة الصحة 199 إصابة جديدة مقابل 285 حالة تماثلت للشفاء ولله الحمد.



في المقابل؛ سجّلت المنطقة حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تحمل الفيروس 3346 حالة.